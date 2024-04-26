Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bikin Bergidik, Begini Suasana Kota Hantu di Palestina Imbas Kebrutalan Israel

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |12:49 WIB
Bikin Bergidik, Begini Suasana Kota Hantu di Palestina Imbas Kebrutalan Israel
Suasana Kota Khan Yunis yang digambarkan sebagai kota mati oleh staf Save the Children. (Foto: AA)
A
A
A

PALESTINA - Belum ada tanda tanda kapan Israel akan menghentikan kekejaman yang mereka lakukan di tanah Palestina. Mereka tidak saja menghilangkan puluhan ribu nyawa, menghancurkan gedung, membatasi ibadah umat Islam ke Masjidil Al Aqsa, tapi juga menyebabkan kota kota yang sebelum ramai di Palestina kini seperti kota hantu.

Salah satunya Khan Yunis. Kota yang terletak di bagian selatan Jalur Gaza dengan luas 54,56 km persegi tersebut kini bak kota mati. Padahal sebelumnya, Khan Yunis merupakan kota yang berdenyut sepanjang hari. Termasuk saat malam hari, kota dipenuhi temaram lampu. Kehidupan sebagai kota kota lainnya.

Tapi, ini, Khan Yunis berubah. Staf Save the Children yang kembali ke kota tersebut untuk pertama kalinya sejak perang dimulai lebih dari enam bulan lalu, menyebut bagaimana anak anak harus hidup di antara reruntuhan bangunan. "Sekarang Khan Yunis “adalah kota hantu”," kata badan amal tersebut, dikutip middleeastmonitor.

Sebelum 7 Oktober, kota di bagian selatan Jalur Gaza ini berpenduduk lebih dari 200.000 orang, termasuk sekitar 100.000 anak-anak. gtapi sekarang hanya beberapa anak kecil melindungi sisa properti mereka atau mengambil barang-barang sambil berkeliaran di jalan mencari air dan persediaan lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
