HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Terpilih Taiwan: China Harus Punya Kepercayaan Diri untuk Berbicara dengan Kami

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:31 WIB
Presiden Terpilih Taiwan: China Harus Punya Kepercayaan Diri untuk Berbicara dengan Kami
Presiden terpilih Taiwan: China harus punya kepercayaan diri untuk berbicara dengan kami (Foto: Reuters)
TAIPEIPresiden terpilih Taiwan Lai Ching-te pada Kamis (25/4/2024) mengatakan China atau Tiongkok harus memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan pemerintah yang dipilih secara sah di Taiwan.

Hal ini diungkapkan Ching-te ketika ia menunjuk tim keamanan dan diplomasi nasional barunya di tengah apa yang ia sebut sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tiongkok, yang memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, meski mendapat penolakan keras dari pulau tersebut, telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taipei selama empat tahun terakhir dalam upayanya untuk mengajukan klaim kedaulatan.

Lai, yang akan mulai menjabat pada tanggal 20 Mei, sangat tidak disukai oleh Beijing, yang memandangnya sebagai seorang separatis yang berbahaya. Lai telah berulang kali menawarkan untuk berbicara dengan Tiongkok tetapi ditolak.

Saat mengumumkan tim tersebut kepada wartawan, Lai mengatakan tantangan yang dihadapi oleh tim keamanan nasional yang baru ini belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat bangkitnya otoritarianisme, dan Tiongkok semakin mendekatkan diri. Tim ini diisi oleh orang-orang di pemerintahan saat ini.

Ia pun kembali menawarkan untuk berbicara dengan Beijing.

“Saya sangat menantikan kepercayaan Tiongkok untuk menjalin hubungan dengan pemerintah terpilih dan sah yang telah dipercayakan oleh rakyat Taiwan. Itu adalah cara yang tepat untuk pertukaran lintas selat,” ujarnya, dikutip Reuters.

Lai mengatakan Beijing tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat Taiwan jika mereka hanya bersedia menghadapi oposisi Taiwan dengan prasyarat politik, merujuk pada partai oposisi Kuomintang (KMT), yang para pemimpin seniornya sering melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. bulan.

