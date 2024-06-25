Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?

TAIPEI - Para atlet Taiwan yang berkompetisi di Olimpiade sering kali tidak diumumkan berasal dari Taiwan. Justru mereka disebut sebagai Cina Taipei dan mereka juga dilarang untuk berbaris di bawah bendera Taiwan. Alih-alih menggunakan bendera Taiwan, para atletnya justru menggunakan ‘Spanduk Bunga Plum’ ketika berkompetisi.

Melansir Euro News, hal ini sudah dilakukan dalam setiap Olimpiade sejak tahun 1984 dengan alasan bahwa Cina masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Taiwan telah lama memisahkan diri dari Tiongkok yaitu sejak tahun 1948 ketika Komunis Mao Zedong mengambil kendali Tiongkok dari pemerintahan Chiang Kai Shek.

Taiwan juga sebenarnya termasuk sebagai negara demokrasi dengan pemerintahannya sendiri dan memiliki penduduk yang berjumlah 23 juta orang. Selain itu, Taiwan memiliki perbatasan yang jelas, mata uang, dan pemerintahan yang mandiri. Namun hingga saat ini, sebagian besar negara masih belum mengakui Taiwan secara diplomatis. Ditambah Republik Rakyat Cina yang tidak melepaskan wilayah ini dan tetap menyebutnya sebagai bagian dari wilayah Cina.

BACA JUGA: Ketegangan di Laut China Selatan Paksa AS dan Beijing Lakukan Pembicaraan untuk Hindari Konflik

Melansir Hong Kong Free Press, sebutan Taiwan sebagai ‘Cina Taipei’ dalam olimpiade merupakan nama yang telah ditetapkan Taipei bersama dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tahun 1981. Kompromi ini memungkinkan Taiwan untuk bersaing tanpa menampilkan dirinya sebagai negara yang berdaulat.