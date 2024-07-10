Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik

Taiwan: Kapal induk China melintas di dekat Filipina dalam perjalanan menuju latihan di Pasifik (Foto: AP/picture alliance)

TAIPEI - Kapal induk China atau Tiongkok Shandong melintas dekat Filipina utara dalam perjalanannya untuk melakukan latihan di Pasifik. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Taiwan pada Rabu (10/7/2024), ketika Taipei melaporkan puluhan pesawat tempur bergabung dengan kapal tersebut untuk latihan.

Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya, terus mencermati pergerakan Tiongkok mengingat aktivitas militer harian di sekitar pulau itu.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mulai sekitar fajar pada Rabu (10/7/2024) bahwa pihaknya telah mendeteksi 36 pesawat militer Tiongkok, termasuk pesawat tempur J-16 dan pembom H-6 berkemampuan nuklir, terbang ke selatan dan tenggara pulau menuju ke Pasifik Barat untuk melakukan latihan dengan Shandong.

Berbicara kepada wartawan di parlemen sesaat sebelum kementeriannya mengumumkan rincian misi terbaru Shandong, yang ditugaskan oleh Tiongkok pada tahun 2019, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan mereka telah memahami sepenuhnya pergerakan kapal tersebut.

“Itu tidak melewati Selat Bashi,” katanya, mengacu pada jalur air yang memisahkan Taiwan dari Filipina dan merupakan rute yang biasa dilalui kapal perang dan pesawat tempur Tiongkok ketika mereka menuju ke Pasifik.

“Itu berlanjut lebih jauh ke selatan, melalui Selat Balintang, ke Pasifik Barat,” tambah Koo, jalur air antara Batanes di Filipina dan Kepulauan Babuyan.

Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Militer Filipina mengatakan pihaknya prihatin dengan pengerahan kelompok kapal induk Tiongkok.