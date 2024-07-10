Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:55 WIB
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
Taiwan: Kapal induk China melintas di dekat Filipina dalam perjalanan menuju latihan di Pasifik (Foto: AP/picture alliance)
A
A
A

TAIPEI - Kapal induk China atau Tiongkok Shandong melintas dekat Filipina utara dalam perjalanannya untuk melakukan latihan di Pasifik. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Taiwan pada Rabu (10/7/2024), ketika Taipei melaporkan puluhan pesawat tempur bergabung dengan kapal tersebut untuk latihan.

Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya, terus mencermati pergerakan Tiongkok mengingat aktivitas militer harian di sekitar pulau itu.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mulai sekitar fajar pada Rabu (10/7/2024) bahwa pihaknya telah mendeteksi 36 pesawat militer Tiongkok, termasuk pesawat tempur J-16 dan pembom H-6 berkemampuan nuklir, terbang ke selatan dan tenggara pulau menuju ke Pasifik Barat untuk melakukan latihan dengan Shandong.

Berbicara kepada wartawan di parlemen sesaat sebelum kementeriannya mengumumkan rincian misi terbaru Shandong, yang ditugaskan oleh Tiongkok pada tahun 2019, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan mereka telah memahami sepenuhnya pergerakan kapal tersebut.

“Itu tidak melewati Selat Bashi,” katanya, mengacu pada jalur air yang memisahkan Taiwan dari Filipina dan merupakan rute yang biasa dilalui kapal perang dan pesawat tempur Tiongkok ketika mereka menuju ke Pasifik.

“Itu berlanjut lebih jauh ke selatan, melalui Selat Balintang, ke Pasifik Barat,” tambah Koo, jalur air antara Batanes di Filipina dan Kepulauan Babuyan.

Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Militer Filipina mengatakan pihaknya prihatin dengan pengerahan kelompok kapal induk Tiongkok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013458/teto-kutuk-latihan-militer-tiongkok-rusak-perdamaian-di-selat-taiwan-dan-kawasan-HdEFkXwcWn.jpeg
TETO Kutuk Latihan Militer Tiongkok, Rusak Perdamaian di Selat Taiwan dan Kawasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement