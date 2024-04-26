Sungai Cibereum Meluap, Jalan Desa dan 40 KK di Maja Terdampak Banjir

LEBAK - Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) di Desa Gubugan Cibereum, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdampak banjir, Jumat (26/4/2024). Satu jalan penghubung desa juga terendam banjir dengan ketinggian air nyaris selutut orang dewasa.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan genangan air terjadi setelah Sungai Cibereum meluap usai diguyur hujan semalaman.

"Banjir belum merendam rumah, tapi 40 KK terdampak. Yang terendam itu jalan desa dan jembatan gantung sehingga tidak bisa dilintasi warga,"kata Febby saat dihubungi.

Selain rumah warga, lanjut Febby, banjir juga berdampak pada salah satu pondok pesantren (Ponpes) di wilayah sekitar.

BACA JUGA: Viral Penghulu Menerobos Banjir Lahar Semeru demi Nikahkan Warga Terisolir

"Relawan sudah siaga untuk evakuasi maupun memberikan arahan kepada korban terdampak,"tandasnya.

Diketahui, ada 4 Kampung yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibereum. Masing - masing Kampung Lojor, Bongkok, Cidadap, Jamlaung.

(Qur'anul Hidayat)