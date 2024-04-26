Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Cibereum Meluap, Jalan Desa dan 40 KK di Maja Terdampak Banjir

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |15:00 WIB
Sungai Cibereum Meluap, Jalan Desa dan 40 KK di Maja Terdampak Banjir
Banjir di Maja. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LEBAK - Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) di Desa Gubugan Cibereum, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdampak banjir, Jumat (26/4/2024). Satu jalan penghubung desa juga terendam banjir dengan ketinggian air nyaris selutut orang dewasa.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan genangan air terjadi setelah Sungai Cibereum meluap usai diguyur hujan semalaman.

"Banjir belum merendam rumah, tapi 40 KK terdampak. Yang terendam itu jalan desa dan jembatan gantung sehingga tidak bisa dilintasi warga,"kata Febby saat dihubungi.

Selain rumah warga, lanjut Febby, banjir juga berdampak pada salah satu pondok pesantren (Ponpes) di wilayah sekitar.

"Relawan sudah siaga untuk evakuasi maupun memberikan arahan kepada korban terdampak,"tandasnya.

Diketahui, ada 4 Kampung yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibereum. Masing - masing Kampung Lojor, Bongkok, Cidadap, Jamlaung.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement