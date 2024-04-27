Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jelang World Water Forum ke-10, Kementerian PUPR : Platform Diskusi Pengelolaan Air Global

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:49 WIB
Jelang World Water Forum ke-10, Kementerian PUPR : Platform Diskusi Pengelolaan Air Global
Jelang World Water Forum ke-10, Kementerian PUPR terus memastikan kesiapan pelaksanaan forum air tingkat dunia (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Jakarta - Dalam rangka menyambut World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 18-25 Mei 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memastikan kesiapan pelaksanaan forum air tingkat dunia tersebut.

Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10, Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan platform global bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu terkait pengelolaan air.

“Forum ini merupakan kesempatan bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air terutama dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata,” kata Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam program “Indonesia Bicara - Menuju World Water Forum 2024” yang diselenggarakan oleh TVRI, Kamis (25/04/2024).

Di samping itu, World Water Forum ke-10 yang mengusung tema “Water for Shared Prosperity” ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya. Serta komitmennya dalam upaya global mengatasi tantangan pengelolaan air.

“World Water Forum ke-10 terdiri dari 3 proses utama yaitu Proses Politik, Proses Regional, dan Proses Tematik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Proses Tematik terdiri dari 6 sub-tema yang nantinya akan didiskusikan bersama untuk mencari common goals secara global,” ujar Sekjen Zainal Fatah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181702//menteri_kebudayaan_fadli_zon-EMDx_large.jpg
Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181705//pnm-vrnc_large.jpg
Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Wujud Nyata Upaya PNM Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181483//alfamart_sahabat_posyandu-pWK9_large.jpeg
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/1/3181388//damri-zTn0_large.jpg
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement