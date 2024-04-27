Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mahasiswa Pro-Palestina Demo di 5 Kampus Top AS, Banyak Ditahan Polisi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |13:08 WIB
Mahasiswa Pro-Palestina Demo di 5 Kampus Top AS, Banyak Ditahan Polisi
Demo mahasiswa pro-Palestina di kampus AS. (Reuters)
JAKARTA - Demo pro-Palestina terus meluas di Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu Israel. Demo terjadi di sejumlah kampus top Negeri Paman Sam tersebut.

Gelombang demonstrasi sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, kepolisian sampai harus mengambil tindakan represif untuk menangani massa.

Berikut Okezone rangkum aksi demonstrasi pro-Palestina yang terjadi di sejumlah kampus AS, Sabtu (27/4/2024) :

1. Columbia University

Demonstrasi pro-Palestina terjadi di Columbia University di New York. Massa melakukan aksi solidaritas atas apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Melansir VoA Indonesia, mereka menuntut pihak kampus memutuskan hubungan finansial dan akademis dengan Israel.⁣

Ratusan demonstran bahkan mendirikan di lingkungan kampus. Setidaknya 100 pendemo di Columbia University ditahan oleh pihak kepolisian New York.

2. Stanford University

Mahasiswa Universitas Stanford juga ikut bergabung dalam gelombang protes nasional terhadap perang di Gaza di kampus-kampus AS.

Melansir CBS News, ratusan mahasiswa mendirikan perkemahan di White Plaza pada Kamis (25/4/2024) malam. Mereka berencana untuk tetap tinggal sampai universitas memenuhi tuntutan mereka.

Demo mahasiswa pro-Palestina di Columbia University AS. (AP)

Stanford kemudian memberi tahu mereka bahwa tindakan tersebut melanggar kebijakan universitas yang dapat menyebabkan skorsing atau pengusiran.

3. Harvard University

Ratusan mahasiswa berkumpul di Harvard Yard, Cambridge, Massachusetts, AS, Rabu (24/4/2024), untuk memprotes serangan Israel di Gaza, Palestina.

Melansir New York Times, pihak kampus pun membatasi akses. Ini sebagai upaya untuk mencegah aksi protes.

Namun tindakan Harvard tampaknya telah menyemangati para mahasiswa, yang membanjiri halaman berumput dan mendirikan tenda sebagai bagian dari unjuk rasa darurat.

Juru bicara Harvard, Jason Newton mengatakan,universitas memantau protes tersebut dan “memprioritaskan keselamatan dan keamanan komunitas kampus.”

