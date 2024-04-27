Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Khofifah: Saya Persembahkan untuk Warga Jatim

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |20:02 WIB
Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Khofifah: Saya Persembahkan untuk Warga Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar menerima penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha (Foto: Dok Pemprov Jawa Timur)
Surabaya-Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menjadi satu-satunya Gubernur menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 yang dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya, pada Kamis (25/4/2024).

Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD). Yang mana berdasarkan hasil EPPD tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

Dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

“Secara khusus saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tutur Mendagri Tito.

      
