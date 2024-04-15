Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jasa Marga Catat Kendaraan di Tol Jatim Alami Lonjakan Kemarin

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:47 WIB
Jasa Marga Catat Kendaraan di Tol Jatim Alami Lonjakan Kemarin
Ilustrasi Tol (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyebutkan, adanya peningkatan volume kendaraan yang melintasi jalan tol di kawasan Jawa Timur pada pada Minggu, 14 April 2024 kemarin.

Pada H1 sampai H+3 periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H, PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Timur," ujarnya pada Senin (15/4/2024).

Menurutnya, di wilayah Jawa Timur, terdapat peningkatan kendaraan yang melintasi 3 titik Gerbang Tol. Pertama di GT Warugunung, yang mana pada H1 sampai H+3 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 175.497 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Warugunung atau naik 93,63% terhadap lalu lintas normal sebanyak 90.633 kendaraan.

Untuk kendaraan yang menuju Jakarta melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 152.066 kendaraan atau naik 73,59% terhadap lalu lintas normal sebanyak 87.602 kendaraan.

"Kedua di GT Kejapanan Utama, yang pada H1 sampai H+3 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 207.475 kendaraan menuju Surabaya atau naik 59,07% dari lalu lintas normal sebanyak 130.431 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Malang tercatat sebanyak 202.190 kendaraan atau naik 55,78% dari lalu lintas normal sebanyak 129.788 kendaraan," tuturnya.

Ketiga, kata dia, di GT Singosari, yang mana pada H1 sampai H+3 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 94.898 kendaraan menuju Surabaya atau naik 58,99% dari lalu lintas normal sebanyak 59.687 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Malang tercatat sebanyak 97.234 kendaraan atau naik 50,72% dari lalu lintas normal sebanyak 64.514 kendaraan.

(Arief Setyadi )

      
