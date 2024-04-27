Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sastrawan Kondang Joko Pinurbo Berpulang

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:13 WIB
Sastrawan Kondang Joko Pinurbo Berpulang
A
A
A

YOGYAKARTA - Sastrawan kondang asal Yogyakarta, Philipus Joko Pinurbo tutup usia. Lelaki yang kondang dengan nama Joko Pinurbo ini meninggal di usia 61 tahun. Yang bersangkutan meninggal pada hari Sabtu (27/4/2024) sekira pukul 06 : 03 WIB di Rumah Sakit Panti Rapih

Jenazah saat ini disemayamkan di PUKY Jalan PGRI, Sonosewu, Kasihan, Bantul, Ruang AB. Misa Reguiem : Sabtu, 27 April 2024 2024 pukul 16.00 WIB di PUKY bukan di rumahnya di Wirobrajan WB 1/353 A RT 16 RW 04, Yogyakarta.

Pemakaman bakal dilaksanakan Minggu, 28 April 2024, berangkat dari PUKY pukul 10.00 WIB. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Pemakaman Demangan Wedomartani, Ngemplak, Sieman. Joko Pinurbo meninggalkan ibu, seorang istri, seorang anak dan dua orang cucu.

Putri Joko Pinurbo, Lea, mengatakan kondisi kesehatan ayahnya mulai menurun sebelum kembali dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Joko masuk ke rumah sakit Kamis (25/4/2024) siang karena kondisinya menurun.

"(Masuk rumah sakit) Kamis siang,"jawab dia singkat.

