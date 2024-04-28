Profil Negara Uzbekistan, Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23

JAKARTA – Tim Nasional Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan pada babak Semi Final Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Meski dikenal sebagai salah satu negara dengan tim dengan tim muda terbaik di kawasan Asia, ternyata tidak banyak yang tahu tentang Uzbekistan.

Uzbekistan adalah negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Kazakhstan, Turkmenistan di barat dan utara, Afghanistan di selatan, serta Tajikistan dan Kyrgyzstan di timur.

Negara berpenduduk 31 juta jiwa (sensus 2015) ini beribukota di Tashkent pernah menjadi pusat dari Jalur Sutra yang menghubungkan China dengan Timur Tengah dan Roma kuno. Uzbekistan juga pernah dikuasai Kekaisaran Rusia pada abad ke-19, dan kemudian Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Uzbekistan akhirnya mendapatkan kemerdekaannya.

Etnis Uzbek merupakan lebih dari empat perlima populasi, diikuti oleh Tajik, Kazakh, Tatar, Rusia, dan Karakalpak. Suku Uzbek adalah suku bangsa Turki yang paling sedikit mengalami Russiafikasi yang dulunya berada di bawah pemerintahan Soviet, dan hampir semuanya masih mengklaim bahasa Uzbek sebagai bahasa utama mereka.

Selain bahasa Uzbek, bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa utama yang digunakan di Uzbekistan.

Mayoritas penduduk Uzbekistan adalah Muslim Sunni, dan mereka dianggap sebagai salah satu Muslim paling taat di seluruh Asia Tengah. Muslim merupakan sekira tiga perempat dari penduduk Uzbekistan, dengan kurang dari sepersepuluh penduduknya beragama Kristen Ortodoks Timur, dan sisanya menganggap diri mereka tidak beragama atau menganut agama lain.