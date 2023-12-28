Profil Nikita Khruschev, Pemimpin Uni Soviet yang Temukan Makam Imam Bukhari di Uzbekistan

UZBEKISTAN - Selama keberadaannya, Uni Republik Sosialis Soviet adalah negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah.

Negara ini juga merupakan salah satu negara yang paling beragam, dengan lebih 100 negara berbeda yang tinggal di dalam perbatasannya. Namun mayoritas penduduknya terdiri dari orang Slavia Timur (Rusia, Ukraina, dan Belarusia), kelompok-kelompok ini berjumlah lebih dari dua pertiga total populasi pada akhir tahun 1980an.

Layaknya negara lain yang mempunyai pemimpin, Uni Soviet memiliki seorang pemimpin juga. Salah satunya yaitu Nikita Khruschev. Khruschev seorang sekretaris pertama Partai Komunis Uni Soviet dan Perdana Menteri Uni Soviet yang memiliki kebijakan.

Kebijakan deStalinisasi berdampak luas di seluruh dunia komunis. Dalam urusan luar negeri, Khruschev menerapkan kebijakan ‘hidup berdampingan secara damai’ dengan negara kapitalis Barat.

Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yaitu Lenin dan sebagian besar pemimpin Soviet lainnya, yang umumnya berlatar belakang kelas menengah, Khruschev adalah putra seorang penambang batu bara, kakeknya adalah seorang kaki tangan yang bertugas di tentara Tsar.

Mengutip dari Britannica, Khruschev bergabung dengan Tentara Merah dan menjabat sebagai komisaris politik junior, yang akhirnya terlibat dalam kampanye melawan Putih dan menyerang tentara Polandia pada tahun 1920.

Pada tahun 1925 Khrushchev bekerja penuh waktu di partai sebagai sekretaris partai di distrik Petrovski-Mariinsky di Yuzovka. Khruschev membedakan dirinya dengan kerja keras dan pengetahuannya tentang kondisi tambang dan pabrik.