HOME NEWS MEGAPOLITAN

8 Fakta Brigadir RAT Bunuh Diri, Mobil Masih Menyala hingga Masalah Pribadi

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:01 WIB
8 Fakta Brigadir RAT Bunuh Diri, Mobil Masih Menyala hingga Masalah Pribadi
Rekaman CCTV lokasi Brigadir RAT bunuh diri (foto: dok ist)
A
A
A

ANGGOTA Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT) tewas usai diduga bunuh diri di dalam mobil Alphard di kawasan Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 April 2024, sekira pukul 18.25 WIB.

Dalam rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik Brigadir RAT melakukan bunuh diri. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kondisi Mobil Masih Menyala

Dalam video rekaman CCTV tersebut mobil Alphard yang dikendarai oleh Brigadir RAT berhenti di depan halaman rumah. Mobil tersebut terlihat berhenti meski pun dalam kondisi menyala.

Kemudian sekitar pukul 16.24 WIB dalam video tersebut Brigadir RAT yang berada di dalam mobil Alphard tersebut berhenti dengan kondisi ban yang tidak terparkir lurus. Tidak diketahui apakah yang dilakukan Brigadir RAT di dalam mobil tersebut.

Setelah beberapa detik kemudian diduga diduga Brigadir RAT melakukan penembakan terhadap dirinya di mobil yang dikendarainya. Kemudian setelah terjadinya peristiwa karena mobil tidak terparkir lurus, mobil tersebut maju serong ke kanan sekitar lima meter.

Hingga akhirnya mobil tersebut menabrak mobil Laxus berwarna putih. Hingga akhirnya mobil Alphard yang dikendarai oleh Brigadir RAT terhenti.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
