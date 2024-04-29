Damkar Bekasi Bantu IRT Tangan Terjepit Gagang Pel, Dua Jam Merintih Kesakitan

BEKASI - Petugas Rescue Kompi C Regu Satu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (28/4/2024) siang melakukan evakuasi terhadap ibu rumah tangga bernama Fakihotun Titiani (26) yang jari tangannya terjepit di gagang pel pembersih lantai. Tangan korban terjepit saat mengepel di rumahnya di Perumahan Titian Kencana, Kota Bekasi.

Petugas yang mendapatkan laporan dari warga langsung menuju ke lokasi dan melihat kondisi jari si ibu sudah mulai memerah. Bahkan, korban sempat beberapa kali berteriak kesakitan.

Menurut korban, saat kejadian dirinya sedang membersihkan lantai dengan pel. Namun tiba-tiba jari tangannya terjepit gagal pel tersebut. Selama hampir dua jam korban tidak berani untuk menarik tangannya karena sangat sakit.

Warga sekitar akhirnya inisiatif memanggil tim rescue damkar. Tak butuh waktu lama, petugas hanya butuh lima menit untuk mengevakuasi jari si ibu dari gagang pel pembersih lantai.

Danru Rescue Kompi C Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Handoyo mengatakan korban sudah dalam kondisi kesakitan. “Beruntung tetangga korban cepat melaporkan peristiwa itu karena hampir dua jam korban merasa kesakitan parah,” ucapnya.

Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengimbau kepada masyarakat apabila membutuhkan bantuan agar segera menghibungi tim rescue. Petugas pun selalu siap selama 24 jam membantu masyarakat tanpa dipungut biaya.

(Qur'anul Hidayat)