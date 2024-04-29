Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pascaputusan MK, Mahasiswa Harus Ambil Peran Merawat Keutuhan Bangsa

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:36 WIB
Pascaputusan MK, Mahasiswa Harus Ambil Peran Merawat Keutuhan Bangsa
Illustrasi (foto: dok Okezone)
YOGYAKARTA – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly mengatakan, mahasiswa dan civitas akademika harus mengambil peran dalam rangka merawat keutuhan dan integritas bangsa, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan Al-Fadly dalam seminar penguatan literasi politik mahasiswa pasca Pemilu 2024, Kegiatan dialog interaktif bertajuk Seminar Kebangsaan ini dihelat dalam upaya memupuk kesadaran rekonsiliasi politik menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024. Seminar Kebangsaan dengan tajuk ‘Mahasiswa dan Rekonsiliasi Kebangsaan: Merawat Kohesi Sosial Pasca Putusan MK Demi Demokrasi Bermartabat’.

"Dalam Pemilu 2024, tidak boleh menjadi ladang disintegrasi dan konflik sosial," kata Al-Fadly dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Salah satunya, lanjut dia, melalui upaya penguatan politik damai di tengah suhu politik yang memanas. Kontestasi politik pemilihan presiden yang menguras energi bangsa lebih dari satu tahun harusnya selesai di persidangan Mahkamah Konstitusi. Legitimasi konstitusional MK mestinya menyadarkan publik untuk berhenti bertikai soal kontestasi.

“Putusan MK harus menjadi akhir dari kontestasi politik tak berkesudahan, kontestasi politik yang mengoyak-ngoyak tenun kebangsaan, kontestasi politik yang memecah persahabatan. Selama 2 tahun terakhir, publik Indonesia seperti didera pandemi disintegrasi akibat pilihan politik. Putusan MK harusnya juga menjadi perekat persaudaraan masing-masing kita,” terang Al-Fadly.

“Inilah maksud kami sebagai momentum spesial. Pemilu 2024 memang telah berjalan sesuai prosedur konstitusional. Kita sejak awal memang menghargai kontestasi, tetapi pada titik yang sama, kita juga mesti memiki jiwa besar rekognisi. Kita sudah harus bergerak untuk merajut kembali tenun kebangsaan yang pernah koyak oleh Pemilu,” imbuh dia.

Halaman:
1 2
      
