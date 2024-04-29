Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bawa Celurit hingga Gergaji, Puluhan Anggota Gengster Misterius Barat Ditangkap

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |06:30 WIB
Bawa Celurit hingga Gergaji, Puluhan Anggota Gengster Misterius Barat Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Sebanyak 29 remaja ditangkap Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polretabes Semarang, Minggu (28/4/2024) dini hari. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda, diduga akan tawuran sebab di antaranya membawa sejumlah celurit hingga gergaji.

“Kami mendapat laporan awal dari masyarakat melalui aplikasi Libas,” ungkap Kepala Satuan Samapta Polrestabes Semarang, AKBP Tri Wisnugroho.

Dia merinci; lokasi pertama penangkapan di Jalan Tengiri, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang sekira pukul 01.00 WIB. Di sana ditangkap 2 orang dengan barang bukti 2 celurit dan 1 pisau.

“Pelaku sempat melukai salah satu kaki warga,” lanjutnya.

Lokasi penangkapan kedua di Jalan Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekira pukul 02.00 WIB. Di sana total 11 remaja ditangkap, 3 di antaranya sempat mencoba kabur terjung ke sungai. Barang buktinya; 3 celurit, 2 parang dan 1 gergaji. Mereka menamai kelompoknya Gengster Misterius Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181179//sodetan_jalan-oAZp_large.jpg
Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165348//marshella-OrxK_large.jpg
Profil Marshella Aprilia, Mantan Pacar Pertama Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/512/3152934//kecelakaan-GEMS_large.jpg
Breaking News! Truk Trailer Tabrak 8 Kendaraan di Semarang, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147929//geng_motor-Lzrf_large.jpg
Kawanan Gengster Bersenjata Pedang dan Parang Nekat Serang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/340/3146557//tak_puas_dengan_pelayanan_pria_ini_bunuh_teman_kencan_di_hotel_semarang-6H5z_large.jpg
Tak Puas dengan Pelayanan, Pria Ini Bunuh Teman Kencan di Hotel Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement