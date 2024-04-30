Tolak Bubarkan Diri, Universitas Columbia Berhentikan Mahasiswa yang Ikut Protes Pro Palestina

Universitas Columbia mulai memberhentikan sementara para mahasiwa yang menolak membubarkan diri di protes pro Palestina (Foto: AFP)

NEW YORK - Universitas Columbia di Kota New York, Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan mahasiswa yang terlibat dalam protes pro-Palestina di kampus setelah mereka melanggar tenggat waktu untuk membubarkan diri.

Pimpinan perguruan tinggi sebelumnya memperingatkan mereka yang gagal membubarkan diri dari perkemahan selama dua minggu pada pukul 14:00 EST (1800 GMT) pada Senin (29/4/2024) akan menghadapi tindakan disipliner.

Namun seiring berjalannya waktu, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di lokasi tersebut.

Demonstrasi serupa juga terjadi di seluruh AS sejak polisi membersihkan kamp lain di Columbia bulan ini.

Tekanan terhadap pimpinan universitas elit Ivy League di Upper Manhattan semakin meningkat untuk mengambil tindakan atau minggir.

“Apa yang terus terjadi di Kolombia adalah sebuah aib,” tulis Ketua DPR AS Mike Johnson di X, yang sebelumnya bernama Twitter. “Kampus sedang dikuasai oleh mahasiswa dan dosen yang antisemitisme,” lanjutnya.

“Pasti ada konsekuensinya,” tambah anggota Partai Republik dari Louisiana itu, sambil menyerukan rektor universitas tersebut, Nemat Shafik, untuk mundur.

Sebelumnya pada Senin (29/4/2024), sekelompok anggota DPR dari Partai Demokrat mendesak dewan pengawas Columbia untuk mengundurkan diri jika mereka tidak mau bertindak tegas, membubarkan perkemahan, dan menjamin keselamatan dan keamanan semua mahasiswanya.