Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Harap Hamas Terima Tawaran Gencatan Senjata dari Israel yang Luar Biasa dan Murah Hati

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |07:41 WIB
AS Harap Hamas Terima Tawaran Gencatan Senjata dari Israel yang Luar Biasa dan Murah Hati
AS harap Hamas terima tawaran gencatan senjata dari Israel yang luar biasa dan murah hati (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berharap Hamas akan menerima apa yang disebutnya tawaran Israel yang luar biasa murah hati untuk gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

Blinken berbicara ketika delegasi Hamas membahas proposal baru tersebut dengan mediator dari Mesir dan Qatar.

Sebuah sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan kepada BBC bahwa mereka sangat optimis.

Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama 40 hari sebagai imbalan atas pembebasan sandera dan kemungkinan keluarga pengungsi diizinkan kembali ke Gaza utara.

Hal ini dilaporkan juga melibatkan kata-kata baru mengenai pemulihan ketenangan yang dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Hamas atas gencatan senjata permanen.

TV Al Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir melaporkan delegasi Hamas kini telah meninggalkan Kairo dan akan kembali dengan tanggapan tertulis terhadap usulan tersebut.

Pemerintah Israel mendapat tekanan yang semakin besar dari sekutu globalnya dan keluarga para sandera untuk menyetujui kesepakatan.

Israel melancarkan kampanye militer untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan lintas batas kelompok tersebut di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 253 lainnya disandera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement