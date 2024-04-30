AS Harap Hamas Terima Tawaran Gencatan Senjata dari Israel yang Luar Biasa dan Murah Hati

AS harap Hamas terima tawaran gencatan senjata dari Israel yang luar biasa dan murah hati (Foto: Reuters)

GAZA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berharap Hamas akan menerima apa yang disebutnya tawaran Israel yang luar biasa murah hati untuk gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

Blinken berbicara ketika delegasi Hamas membahas proposal baru tersebut dengan mediator dari Mesir dan Qatar.

Sebuah sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan kepada BBC bahwa mereka sangat optimis.

Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama 40 hari sebagai imbalan atas pembebasan sandera dan kemungkinan keluarga pengungsi diizinkan kembali ke Gaza utara.

Hal ini dilaporkan juga melibatkan kata-kata baru mengenai pemulihan ketenangan yang dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Hamas atas gencatan senjata permanen.

TV Al Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir melaporkan delegasi Hamas kini telah meninggalkan Kairo dan akan kembali dengan tanggapan tertulis terhadap usulan tersebut.

Pemerintah Israel mendapat tekanan yang semakin besar dari sekutu globalnya dan keluarga para sandera untuk menyetujui kesepakatan.

Israel melancarkan kampanye militer untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan lintas batas kelompok tersebut di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 253 lainnya disandera.