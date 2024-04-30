Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cuaca Panas Hantam Asia Tenggara dan Selatan, Tewaskan 30 Orang di Thailand

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |15:25 WIB
Cuaca Panas Hantam Asia Tenggara dan Selatan, Tewaskan 30 Orang di Thailand
Cuaca panas tewaskan 30 orang di Thailand (Foto: Phys.org)
THAILAND - Jutaan orang di Asia Selatan dan Tenggara kepanasan akibat cuaca panas yang luar biasa pada, ketika pemerintah Thailand mengatakan serangan panas telah menewaskan sedikitnya 30 orang pada tahun ini.

Gelombang cuaca yang sangat panas ini juga mendorong ribuan sekolah di seluruh Filipina untuk menunda kelas tatap muka.

Di India, seorang menteri menyalahkan cuaca panas setelah dia pingsan saat berpidato di kampanye pemilu, karena biro cuaca negara itu mengatakan kondisi gelombang panas yang parah diperkirakan akan terjadi di sembilan negara bagian di wilayah timur dan selatan dalam beberapa hari mendatang.

Bahkan Nepal yang bergunung-gunung mengeluarkan peringatan kesehatan dan menyiagakan rumah sakit ketika suhu melonjak di dataran selatannya.

Penelitian ilmiah menunjukkan perubahan iklim menyebabkan gelombang panas menjadi lebih lama, lebih sering, dan lebih intens.

