Kisah Tribhuwana Relakan sang Suami Raden Wijaya Nikahi 3 Adiknya

RADEN Wijaya merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit. Ia memerintah pada periode 1293-1309 Masehi. Dalam riwayat disebutkan, Raden Wijaya menikahi empat putri dari Raja Singasari, Kertanagara.

Pertama adalah Tribhuwaneswari atau Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian Wijaya menikahi tiga adik tiri Tribhuwana setelah berhasil membalaskan dendam kepada Jayakatwang di Kerajaan Kediri.

Jayakatwang saat itu menawan Tribhuwana yang merupakan istri Raden Wijaya dan tiga adik tirinya. Setelah Raden Wijaya membebaskan mereka, sang raja menikahinya juga.

Tribhuwana mengikhlaskan Raden Wijaya menikahi tiga adiknya yakni Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri.

Dalam buku "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit" disebutkan Raden Wijaya pertama menikahi Gayatri lalu mengumumkan akan mempersunting juga saudarinya yang lain.

Tribhuwana tak terkejut terhadap keputusan Raden Wijaya. Semenjak mengetahui dirinya mandul, Tribhuwana berharap Wijaya menikah lagi agar punya keturunan.