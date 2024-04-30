Advertisement
Tanggap Darurat Gunung Ruang Diperpanjang hingga 13 Mei, Ratusan Warga Dievakuasi ke Manado

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:00 WIB
Tanggap Darurat Gunung Ruang Diperpanjang hingga 13 Mei, Ratusan Warga Dievakuasi ke Manado
Kepala Pustadin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Zoom)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang status tanggap darurat setelah Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus, pada Selasa (30/4/2024) pagi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa perpanjangan status tanggap darurat erupsi Gunung Ruang selama 14 hari terhitung sejak 30 April hingga 13 Mei 2024.

"Status tanggap darurat erupsi Gunung Ruang yang sebelumnya berakhir 29 April itu diperpanjang 14 hari mulai tanggal 30 April hingga 13 Mei 2024," ucap Abdul saat Konferensi Pers melalui Zoom.

Selain itu, sebanyak 834 jiwa yang ada di dua desa di Pulau Ruang akan diungsikan ke Kota Manado.

"Jadi dari yang Pulau Ruang itu akan diungsikan dievakuasi ke Kota Manado," ujar Abdul.

Ilustrasi

Tak hanya itu, masyarakat yang bermukim dalam radius 7 Km yang ada di Tagulandang juga akan diungsikan ke Pulau Siau, tepatnya berada di sebelah utara Pulau Tagulandang.

"Saat ini BNPB bersama BPBD, TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten Sitaro sedang mengevakuasi masyarakat dari Tagulandang menuju ke Pulau Siau," katanya.

Abdul menyebut, jarak tempuh melalui laut dari Tagulandang ke Pulau Siau itu antara 1,5-2,5 jam.

"Jadi saat ini sudah diberangkat kapal basarnas dan kapal KRI di Pelabuhan Bitung dan Likupang untuk mendukung pelaksanaan evakuasi penduduk dari Tagulandang ke Pulau Siau," imbuhnya.

