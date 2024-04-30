Advertisement
HOME NEWS JATIM

Peredaran Ekstasi dan Sabu 40 Kg Dalam Kemasan Teh Cina Digagalkan

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |08:35 WIB
Peredaran Ekstasi dan Sabu 40 Kg Dalam Kemasan Teh Cina Digagalkan
Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba/Foto: MNC Portal
SURABAYA - Satresnarkoba Polrestabes Surabaya membongkar peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi. Total barang bukti yang diamankan adalah 40 kilogram (kg) sabu dan 26.019 butir pil ekstasi.

Pengungkapan jaringan narkoba Sumatera-Jawa ini dilakukan di dua waktu dan jaringan ini saling berkaitan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang tersangka.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas menangkap Sardiansyah (36) asal Desa Suka Baru, Lampung.

Pria yang berprofesi sebagai calo penumpang kapal ini ditangkap di lobi salah satu apartemen di Kota Tangerang, Banten pada Kamis (7/3/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari tangan Sardiansyah, polisi mengamankan sabu seberat 23.929,42 gram yang dikemas dalam tas jinjing. Polisi juga mengamankan 20.098 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas ransel. Dalam tas jinjing berisi 24 bungkus plastik teh cina berisi sabu, dan empat bungkus berisi ekstasi yang disimpan di tas ransel.

"Kemudian petugas melakukan pengembangan ke daerah Jalan Letjen Sutoyo, Sidoarjo, Jawa Timur," kata Pasma dikutip, Selasa (30/4/2024).

Petugas mengamankan seorang pengusaha properti bernama Yan Miller (48) asal Pekan Baru, Riau pada Jumat (5/4/2024) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kepada petugas, tersangka Yan Miller mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi di sebuah rumah di daerah Kasokandel, Majalengka, Jawa Barat. Petugas kemudian bergerak mendatangi lokasi keesokan harinya.

ekstasi narkotika sabu Narkoba
