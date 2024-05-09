Gunung Ibu Erupsi Sore Ini, Letusan Setinggi 1500 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi sore ini, Kamis 9 Mei 2024, pukul 18.13 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Kamis, 09 Mei 2024, pukul 18:13 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1500 m di atas puncak (± 2825 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 411 detik.

Sementara itu, Richard meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )