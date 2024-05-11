Gunung Ibu Meletus, Masyarakat Diimbau Jaga Jarak Aman

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi dini hari ini, Sabtu 11 Mei 2024, pukul 00.24 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 4.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, pukul 00:24 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 4.000 m di atas puncak (± 5.325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).

Axl mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung

Sementara itu, Axl meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Arief Setyadi )