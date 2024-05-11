Tangani Banjir di Luwu, Danlanud Sultan Hasanuddin Diganjar Penghargaan Oleh Mensos

JAKARTA - Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayuaji G., menerima piagam penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, atas peran dan kontribusi dalam membantu evakuasi dan distribusi bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, bertempat di Posko Induk Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Andi Djemma, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (10/5/2024).

Penyerahan piagam penghargaan kepada Danlanud Sultan Hasanuddin, diwakili oleh Komandan Satuan Tugas Udara (Dansatgasud) Tanggap Darurat Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu, Mayor Pnb Handyka Prama. Penghargaan ini diberikan atas beberapa indikator yaitu respon cepat dalam membantu penanganan bencana seperti distribusi dan evakuasi korban bencana banjir dan tanah longsor menggunakan helikopter Caracal H-225M TNI AU.

BACA JUGA: Sejumlah Kudeta Kekuasaan Pasca Perjanjian Pecahnya Kerajaan Sunda dan Galuh

Piagam penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut, diberikan kepada prajurit TNI AU yang tergabung dalam Satuan Tugas Udara yang terlibat langsung dalam membantu penanganan korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.