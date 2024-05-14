Advertisement
HOME NEWS JABAR

16 Siswa SD Diduga Keracunan Makanan, Pusing dan Mual Usai Santap Jajanan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |06:26 WIB
16 Siswa SD Diduga Keracunan Makanan, Pusing dan Mual Usai Santap Jajanan
16 siswa SD diduga keracunan makanan (Foto : MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Konsumsi jajanan makanan ringan jenis stik pedas latiao, 16 pelajar SDN Cidadap I di Jalan Raya Goalpara Km 5, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, diduga alami keracunan makanan, pada Senin 13 Mei 2024.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut berawal dari para pelajar kelas 2A SDN Cidadap I sebelum masuk kelas untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar (KBM), jajan makanan ringan di warung yang lokasinya dekat dengan gedung sekolah.

“Produk makanan yang mereka beli atau dikonsusmi oleh para siswa itu, merupakan makanan ringan produk China bermerk Hot Spicy Latiao,” ujar Camat Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Erry Erstanto kepada MNC Portal Indonesia.

Setelah mengkonsumsi jajanan itu, lanjut Erry, sekira pukul 09:30 WIB, salah seorang siswa bernama Khoirunnisa (8) mengalami gejala pusing dan mual. Kemudian, karena kondisi wajahnya pucat, siswa tersebut dibawa ke ruang guru dan diberikan minum air hangat dan teh manis.

“Dikarenakan tidak mau dibawa ke Puskesmas, siswa ini memilih untuk pulang, dan kemudian dipulangkan atas izin gurunya dan diantarkan ke rumahnya oleh guru tersebut,” ujar Erry.

Lebih lanjut Erry mengatakan, saat kembali ke sekolah usai mengantar siswa yang pulang, guru tersebut kembali ke ruang kelas dan melakukan pendataan kepada para siswa yang ikut membeli dan mengkonsumsi makanan ringan tersebut.

“Saat itu, dilaporkan ada 14 siswa yang diduga mengalami keracunan jajanan makanan ringan itu. Jadi, data sementara jumlah siswa yang diduga keracunan itu ada 15 orang,” ujar Erry.

Halaman:
1 2
      
