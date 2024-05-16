Teka-teki Keberadaan Vlogger China yang Rekam Lockdown Covid di Wuhan Masih Misteri

WUHAN - Keberadaan seorang jurnalis warga China atau Tiongkok yang dipenjara karena meliput hari-hari awal pandemi Covid-19 masih belum diketahui, sehari setelah dia diperkirakan akan dibebaskan, setelah menjalani hukuman empat tahun penjara.

Para pendukung mengatakan mereka tidak yakin apakah Zhang Zhan benar-benar telah dibebaskan, meskipun kelompok hak asasi manusia mengatakan pihak berwenang kemungkinan besar akan tetap bungkam mengenai statusnya.

Mantan pengacara berusia 40 tahun ini adalah salah satu dari beberapa aktivis yang mendapat masalah dengan pihak berwenang Tiongkok karena pelaporan Covid-19 mereka. Beberapa telah ditahan sementara yang lain hilang.

Dia dinyatakan bersalah karena menimbulkan kegaduhan dan memprovokasi masalah, sebuah tuduhan yang sering dilakukan terhadap aktivis di Tiongkok.

Pengawas media dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa Zhang dituntut secara tidak adil. Mereka menyerukan pembebasannya karena kesehatannya memburuk.

Petugas advokasi Reporters Without Borders, Aleksandra Bielakowska mengatakan ada kekhawatiran besar mengenai keselamatan Zhang setelah dia dibebaskan.

“Di Tiongkok, jurnalis yang ditahan karena pekerjaannya sering kali tetap berada di bawah penahanan atau pengawasan bahkan setelah masa hukumannya selesai,” katanya, dikutip BBC.

“Sejujurnya saya pikir kami tidak akan mendapat kabar terbaru dalam waktu dekat. Mereka mungkin akan mencoba menahannya di lokasi rahasia, atau menyembunyikannya dari pandangan mata selama beberapa waktu,” lanjutnya.

Salah satu pengacara Zhang mengatakan kepada BBC China bahwa kebebasan pribadinya masih akan dibatasi. Dia menambahkan bahwa dia sekarang akan tinggal bersama orang tuanya di Shanghai.