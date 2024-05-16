Peristiwa 16 Mei : Tentara Peta Dihukum Mati dan Wafatnya Sultan Terakhir Utsmaniyah

SEJUMLAH peristiwa penting pernah terjadi dan menjadi catatan sejarah pada 16 Mei, seperti pasukan Peta dieksekusi mati hingga berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah.

1926 - Akhir Kesultanan Utsmaniyah

Sultan Ottoman ke-36 Mehmed VI atau Mehmed Vahdettin lahir di Istana Dolmabahçe, di Konstantinopel. Ia merupakan sultan ke-36 Kesultanan Utsmaniyah. Ia mulai menjabat sejak 4 Juli 1918 hingga 1 November 1922 menggantikan saudaranya Mehmed V.

Pasca perang dunia pertama sebuah pemerintahan baru yakni Majelis Agung Nasional Turki dibentuk pada 23 April 1920, yang kala itu dikenal sebagai Angora.

Pemerintah baru tersebut mengecam pemerintahan Mehmed VI dan komando Suleyman Sefik Pasha yang bertanggung jawab atas tentara yang ditugaskan untuk memerangi perang saudara untuk kekaisaran (Kuva-i Inzibtiyye), sebagai hasilnya konstitusi sementara dirancang.

Kemudian Majelis Agung Nasional Turki menghapuskan kesultanan pada 1 November 1922 dan Mehmed VI diusir dari Konstantinopel. Ia meninggalkan Kapal Perang Inggris Malaya pada 17 November ke pengasingan di Malta. Mehmed kemudian tinggal di Riviera Italia.

Pada 19 November 1922, sepupu dan pewaris pertama Mehmed yakni Abdul Mejid Efendi terpilih sebagai Khalifah. Ia menjadi kepala baru Kekaisaran Osman sebagai Abdul Mejid II sebelum Khilafah dihapuskan oleh Majelis Agung Nasional Turki pada 1924.

Mehmed meninggal dunia pada 16 Mei 1926 di Sanremo, Italia. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Tekkiye Sultan Suleiman yang agung di Damaskus.