HOME NEWS SUMSEL

Diduga Cabuli Siswi SMA, Seorang Pembina Pramuka Dipolisikan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |01:30 WIB
Diduga Cabuli Siswi SMA, Seorang Pembina Pramuka Dipolisikan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Oknum pembina pramuka di salah satu sekolah SMA Palembang, Sumsel berinisial MAT dilaporkan ke polisi, lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap gadis remaja berinisial A (17).

M Djunai kakak korban mengatakan kejadian yang menimpah adiknya bukan pertama kali terjadi, hingga akhirnya melapor ke pihak berwajib.

“Kejadian menimpah adik saya sudah sejak kelas 1, dan terakhir sampai Kelas 2 SMA," kata Kakak korban saat melaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang.

Ditambahkan oleh Djunai, keluarga akhirnya mengetahui kejadian pencabulan tersebut setelah mendapati perubahan sikap dari korban yang mulai menjadi tertutup tak mau menceritakan masalahnya. Setelah diajak berbicara baik-baik, korban pun akhirnya terbuka dan mau berbicara.

"Alhamdulillah pak, berkat neneknya yang bertanya dan adik saya menceritakan semuanya," ungkapnya.

Dan diketahui bahwa terlapor MAT melakukan aksinya dikontrakan miliknya di Jalan PDAM, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang. Kejadian terakhir tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
