Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kilas Balik Awal Reformasi 1998, Rakyat Melawan Soeharto Tumbang!

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:03 WIB
Kilas Balik Awal Reformasi 1998, Rakyat Melawan Soeharto Tumbang!
Demo menuntut reformasi dan Presiden Soeharto mundur pada 1998 (Foto: BBC Indonesia/Erik Prasetya)
A
A
A

REFORMASI merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat maupun negara dalam berbagai bidang. Indonesia memasuki era reformasi sejak 1998, setelah tumbangnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Soeharto dipaksa mundur oleh rakyat setelah 32 tahun berkuasa. Rezim Soeharto mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, sehingga membuatnya sangat ditakuti.

Tidak ada kritik yang diperbolehkan selama rezim Soeharto, dan para lawan politik yang berseberangan dengannya dibungkam bahkan dihabisi. Namun, pada 21 Mei 1998, gelombang unjuk rasa yang menentang rezim Orde Baru merebak di seluruh negeri.

Reformasi yang terjadi pada 1998 menuntut perubahan drastis dalam bidang sosial, politik, dan agama. Perubahan ini akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya, membuka jalan bagi era baru di Indonesia.

Tuntutan reformasi merebak luas karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tidak sanggup mengatasi masalah-masalah seperti ekonomi hingga politik.

Selain itu, keterpurukan perekonomian di Indonesia pada kala itu disebabkan karena maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ini menambah tekanan pada pemerintahan Soeharto dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.

Gerakan reformasi dimulai pada tahun 1998, dipelopori oleh gerakan mahasiswa dan para aktivis yang bereaksi terhadap berbagai masalah politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 dengan kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Tepat H-6 sebelum reformasi ,gerakan tersebut menyebabkan kerusuhan diberbagai titik di antaranya Bogor, Tangerang, Bekasi, Solo, hingga sepenjuru Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement