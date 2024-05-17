Kilas Balik Awal Reformasi 1998, Rakyat Melawan Soeharto Tumbang!

REFORMASI merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat maupun negara dalam berbagai bidang. Indonesia memasuki era reformasi sejak 1998, setelah tumbangnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Soeharto dipaksa mundur oleh rakyat setelah 32 tahun berkuasa. Rezim Soeharto mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, sehingga membuatnya sangat ditakuti.

Tidak ada kritik yang diperbolehkan selama rezim Soeharto, dan para lawan politik yang berseberangan dengannya dibungkam bahkan dihabisi. Namun, pada 21 Mei 1998, gelombang unjuk rasa yang menentang rezim Orde Baru merebak di seluruh negeri.

Reformasi yang terjadi pada 1998 menuntut perubahan drastis dalam bidang sosial, politik, dan agama. Perubahan ini akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya, membuka jalan bagi era baru di Indonesia.

Tuntutan reformasi merebak luas karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tidak sanggup mengatasi masalah-masalah seperti ekonomi hingga politik.

Selain itu, keterpurukan perekonomian di Indonesia pada kala itu disebabkan karena maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ini menambah tekanan pada pemerintahan Soeharto dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.

Gerakan reformasi dimulai pada tahun 1998, dipelopori oleh gerakan mahasiswa dan para aktivis yang bereaksi terhadap berbagai masalah politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 dengan kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Tepat H-6 sebelum reformasi ,gerakan tersebut menyebabkan kerusuhan diberbagai titik di antaranya Bogor, Tangerang, Bekasi, Solo, hingga sepenjuru Jakarta.