HOME NEWS NUSANTARA

Warga Bandarlampung Dikagetkan Kemunculan Biawak Liar di Dapur

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |02:01 WIB
Warga Bandarlampung Dikagetkan Kemunculan Biawak Liar di Dapur
Biawak liar di rumah warga Bandarlampung (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seekor biawak liar dengan panjang yang diperkirakan lebih dari satu meter itu, tiba-tiba masuk ke dalam dapur rumah warga di komplek Perumahan Indah Sejahtera 2, Sukarame, Bandarlampung, Kamis (16/5/2024).

Lantaran khawatir membahayakan anggota keluarganya, pemilik rumah kemudian melapor ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) kota Bandarlampung untuk mengevakuasi biawak liar tersebut.

Sejumlah personel petugas damkar yang tiba kemudian langsung berjibaku mengevakuasi biawak liar yang sempat mengacak-acak bagian dapur rumah tersebut.

Haris munandar pemilik rumah mengatakan, biawak pertama kali diketahui anaknya yang masih berumur 7 tahun saat hendak minum dan mengambil gelas di dapur rumah usai pulang sekolah.

Halaman:
1 2
      
