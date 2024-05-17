Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bawa 1 Kg Sabu, Pemuda Asal Aceh Ditangkap di Bandara Kualanamu

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |01:15 WIB
DELISERDANG - Seorang pemuda berinisial AN (29), warga Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, ditangkap di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatra Utara, Kamis (16/5/2024).

Informasi yang dihimpun, pemuda itu ditangkap saat berada di ruang tunggu pintu (gate) 8 terminal keberangkatan di lantai 2 bandara. Dia ditangkap karena kedapatan membawa sebanyak 1 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di kopernya.

Penangkapan itu dilakukan setelah petugas keamanan penerbangan (avsec) curiga dengan isi koper AN saat pemeriksaan X-Ray di area sistem pengelolaan bagasi (Bagage Handling System/BHS) bandara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara manual atas koper tersebut dan menemukan satu bungkusan plastik transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga sabu-sabu dengan berat 992 gram.

Petugas lalu menelusuri siapa pemilik koper itu dan berhasil mengidentifikasi AN saat menunggu penerbangan di areal gate 8 terminal keberangaktan. Dia pun langsung diamankan dan dibaca ke Pos Keamanan Bandara.

Halaman:
1 2
      
