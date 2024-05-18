Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kejati Periksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh Terkait Dugaan Korupsi Budidaya Ikan Kakap

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |04:04 WIB
Kejati Periksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh Terkait Dugaan Korupsi Budidaya Ikan Kakap
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri terkait kasus dugaan korupsi budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis mengatakan bahwa Suhendri diperiksa selama enam jam di ruang pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh di Banda Aceh, Jumat (17/5/20234).

"Pemeriksaan Ketua BRA dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah, untuk masyarakat korban konflik pada badan reintegrasi Aceh tahun anggaran 2023," kata kata Ali kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Adapun pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2023. Nilainya disebut-sebut Rp15 miliar.

Ali mengatakan, pemeriksaan Suhendri dilakukan dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/08/340/1457601/dituding-terima-aliran-dana-korupsi-bpks-ini-reaksi-irwandi-yusuf-xqGJUgp2Z4.jpg
Dituding Terima Aliran Dana Korupsi BPKS, Ini Reaksi Irwandi Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/17/340/1390500/kepala-dinas-pendidikan-aceh-singkil-dilapor-ke-kpk-NTHeJxLgtM.jpg
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Dilaporkan ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/11/337/1386004/eks-gubernur-aceh-dicecar-kpk-soal-kedekatannya-dengan-ruslan-abdul-NA5mFotGrN.jpg
Eks Gubernur Aceh Dicecar KPK soal Kedekatannya dengan Ruslan Abdul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/30/340/1348950/kejari-tahan-dua-tersangka-korupsi-jembatan-aceh-utara-CdD8ePryL6.jpg
Kejari Tahan Dua Tersangka Korupsi Jembatan Aceh Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/05/340/1281050/2015-korupsi-di-aceh-rugikan-negara-rp885-miliar-iyvxPgchH1.png
2015, Korupsi di Aceh Rugikan Negara Rp885 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/10/340/1264780/direktur-perusahaan-di-aceh-gelapkan-pajak-rp1-miliar-6USUMDGIQD.jpg
Direktur Perusahaan di Aceh Gelapkan Pajak Rp1 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement