PKB Sebut 4 Parpol Siap Berkoalisi Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan empat partai politik (parpol) siap membangun koalisi untuk melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2024.

"Partai-partai yang bikin poros di luar Ridwan Kamil sudah komunikasi, dan memastikan poros ini bisa terwujud nanti," ujar Huda saat dihubungi, Jumat (17/5/2024).

Kendati demikian, Huda enggan menyebut keempat partai yang bakal membangun koalisi ini. Sebab, kata Huda, pihaknya masih menjejaki komunikasi dan konsolidasi dengan empat parpol tersebut.

BACA JUGA: