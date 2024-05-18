Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

PKB Sebut 4 Parpol Siap Berkoalisi Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |04:15 WIB
PKB Sebut 4 Parpol Siap Berkoalisi Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024
Syaiful Huda (Foto: pkb.id)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan empat partai politik (parpol) siap membangun koalisi untuk melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2024.

"Partai-partai yang bikin poros di luar Ridwan Kamil sudah komunikasi, dan memastikan poros ini bisa terwujud nanti," ujar Huda saat dihubungi, Jumat (17/5/2024).

Kendati demikian, Huda enggan menyebut keempat partai yang bakal membangun koalisi ini. Sebab, kata Huda, pihaknya masih menjejaki komunikasi dan konsolidasi dengan empat parpol tersebut.

