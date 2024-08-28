Syaikhu-Ilham Habibie Bakal Daftar Pilgub Jabar Besok

JAKARTA - Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa menyebutkan, Partai Nasdem-PKS bakal mendaftarkan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilgub Jabar 2024 pada Kamis, 29 Agustus 2024 esok. Sebelum mendaftar, keduanya bakal dideklarasikan dahulu oleh partai pengusung di rumah BJ Habibie di Bandung, Jawa Barat.

"Hari ini, kita, Pak Ahmad Syaikhu sama Pak Ilham Habibie ziarah ke makam Pak BJ Habibie dan ibu Ainun. Insya Allah PKS-Nasdem sudah hampir sama ya di Pilkada Jabar, akan bareng-bareng mengusung Pak Ahmad Syaikhu dengan Pak Ilham Habibie," ujarnya, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, Nasdem-PKS rencananya bakal mendaftarkan Syaikhu-Ilham ke KPUD Jabar pada Kamis, 29 Agustus 2024 esok. Diharapkan, tak ada perubahan apapun hingga keduanya bakal didikelarasikan lalu didaftarkan ke KPUD Jabar.

"Pagi harinya, kita akan ada deklarasi bersama PKS-Nasdem dengan Pak Ustadz Syaikhu dan Pak Ilham di rumahnya Pak BJ Habibie yang di Bandung. Setelah itu, kita akan ke Masjid Istiqomah. Sebelum ke KPU, Sholat Dzuhur berjamaah. Sekitar jam 13.00 WIB, insya Allah kita tiba di KPU," katanya.

Ia menambahkan, sejauh ini baru PKS-Nasdem yang bakal mendeklarasikan pengusungan Syaikhu-Ilham. Namun, pihaknya terbuka pada partai lain yang hendak bergabung.



(Arief Setyadi )