Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Syaikhu-Ilham Habibie Bakal Daftar Pilgub Jabar Besok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:07 WIB
Syaikhu-Ilham Habibie Bakal Daftar Pilgub Jabar Besok
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa menyebutkan, Partai Nasdem-PKS bakal mendaftarkan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilgub Jabar 2024 pada Kamis, 29 Agustus 2024 esok. Sebelum mendaftar, keduanya bakal dideklarasikan dahulu oleh partai pengusung di rumah BJ Habibie di Bandung, Jawa Barat.

"Hari ini, kita, Pak Ahmad Syaikhu sama Pak Ilham Habibie ziarah ke makam Pak BJ Habibie dan ibu Ainun. Insya Allah PKS-Nasdem sudah hampir sama ya di Pilkada Jabar, akan bareng-bareng mengusung Pak Ahmad Syaikhu dengan Pak Ilham Habibie," ujarnya, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, Nasdem-PKS rencananya bakal mendaftarkan Syaikhu-Ilham ke KPUD Jabar pada Kamis, 29 Agustus 2024 esok. Diharapkan, tak ada perubahan apapun hingga keduanya bakal didikelarasikan lalu didaftarkan ke KPUD Jabar.

"Pagi harinya, kita akan ada deklarasi bersama PKS-Nasdem dengan Pak Ustadz Syaikhu dan Pak Ilham di rumahnya Pak BJ Habibie yang di Bandung. Setelah itu, kita akan ke Masjid Istiqomah. Sebelum ke KPU, Sholat Dzuhur berjamaah. Sekitar jam 13.00 WIB, insya Allah kita tiba di KPU," katanya.

Ia menambahkan, sejauh ini baru PKS-Nasdem yang bakal mendeklarasikan pengusungan Syaikhu-Ilham. Namun, pihaknya terbuka pada partai lain yang hendak bergabung.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement