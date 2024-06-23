Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

PDIP Akan Temui Susi Pudjiastuti Pekan Depan, Bahas Pilgub Jabar?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |16:04 WIB
PDIP Akan Temui Susi Pudjiastuti Pekan Depan, Bahas Pilgub Jabar?
Ketua PDIP Jabar Ono Surono (Foto: Dananda Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nampaknya makin serius melirik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk maju di Pilgub Jawa Barat (Jabar). Sebab, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono berencana menemui Susi pekan depan.

"Ya baru melalui WhatsApp, nanti minggu depan saya akan ketemu beliau (Susi)," ujar Ono di Bekasi, Minggu (23/6/2024).

PDIP bergerak cepat karena menurut Ono, Susi sendiri yang siap berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 jika memenang dikehendaki oleh rakyat. "Ya tapikan tentunya beliau pun sudah menyampaikan di media kan terkait dengan statement beliau siap apabila didukung oleh rakyat," katanya.

Kata Ono rencana pertemuannya dengan Susi juga telah diberitahukan kepada DPP PDIP.

Sebelumnya dirinya juga menyebut akan menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk melihat potensi dari kesiapan Susi di Pilgub Jabar.

“Kita juga bisa mendorong partai-partai lain untuk bisa eksplor lebih jauh kesiapan dari Bu Susi tersebut. Menurut saya ya cukup menarik figur Susi Pudjiastuti," kata Ono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 19 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
