Demokrat Siap Dukung, tapi Bey Machmudin Tak Berminat Maju Pilgub Jabar 2024

BANDUNG - Partai Demokrat menyatakan siap mendukung Bey Machmudin jika Penjabat Gubernur Jawa Barat berminat untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024. Tapi, Bey sudah menyatakan tidak bersedia nyalon di pilkada pada November nanti.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto usai bertemu langsung dengan Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 14 Mei 2024, mengatakan jika Bey siap maka Demokrat sangat bersedia mendukungnya di Pilgub Jabar 2024.

"Itu gak usah dibahas lagi, sudah jelas," kata Anton.

Namun dalam pertemuan tersebut, Bey sudah menyampaikan bahwa dirinya belum berniat untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur.

"Kita tanya beliau (Bey) mau lanjut atau engga ternyata beliau tidak mau lanjut," ujar Anton didampingi Sekretaris DPD Demokrat Jabar, Muhammad Handarujati Kalamullah.