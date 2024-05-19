JAKARTA - Ketua Umum Gebu Minang Oesman Sapta Odang (Oso) melepas langsung bantuan 9 ribu paket sembako untuk korban bencana alam banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar).
Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan bahwa disalurkan ke tiga daerah terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Panjang.
"Ini merupakan bantuan putaran pertama. Nanti akan ada bantuan susulan untuk daerah terdampak yang lain," kata Oso di Kantor Sekretariat Gebu Minang, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024).
Banjir bandang dan tanah longsor menerjang beberapa wilayah Sumbar Minggu 12 Mei 2024.