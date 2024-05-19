Teguh Prakosa Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo ke PDIP, Siap Gantikan Gibran

SOLO - Polikus PDI Perjuangan Teguh Prakosa siap maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo 2024. Wakil Wali Kota Solo itu resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo 2024-2029 ke PDIP.

Teguh siap menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2024-2029. Saat datang ke ekretariat pendaftaran DPC PDIP Solo di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Teguh diiringi ratusan pendukung dan pengurus PAC PDIP Kota Solo.

“Harapannya pendaftaran hari ini oleh panitia penjaringan bisa diteruskan ke DPP PDIP. Harapannya mendapat rekomendasi sebagai Bakal Calon Wali Kota Solo periode 2024-2029,” kata Teguh Prakosa usai penyerahan berkas, Sabtu (18/5/2024).

