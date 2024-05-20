Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Membawa Presiden dan Menlu Iran Jatuh, Pencarian Masih Dilakukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |05:07 WIB
Helikopter Membawa Presiden dan Menlu Iran Jatuh, Pencarian Masih Dilakukan
Foto: Reuters.
DUBAI - Sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran#mce_temp_url# Ebrahim Raisi dan menteri luar negerinya jatuh pada Minggu, (19/5/2024) saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal, kata seorang pejabat Iran kepada Reuters, dan tim penyelamat berjuang untuk mencapai lokasi kejadian.

Pejabat itu mengatakan nyawa Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian “dalam bahaya menyusul jatuhnya helikopter”, yang terjadi dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke perbatasan dengan Azerbaijan di barat laut Iran.

“Kami masih berharap, namun informasi yang didapat dari lokasi jatuhnya pesawat sangat memprihatinkan,” kata pejabat tersebut kepada Reuters, yang berbicara tanpa menyebut nama.

TV pemerintah mengutip seorang pejabat yang mengatakan setidaknya satu penumpang dan satu anggota awak telah melakukan kontak dengan tim penyelamat. Dikatakan juga bahwa helikopter tersebut telah ditemukan, meskipun Bulan Sabit Merah Iran membantah laporan tersebut.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang memegang kekuasaan tertinggi dengan keputusan akhir mengenai kebijakan luar negeri dan program nuklir Iran, berusaha meyakinkan rakyat Iran, dengan mengatakan tidak akan ada gangguan terhadap urusan negara.

Media pemerintah Iran mengatakan cuaca buruk menyebabkan kecelakaan itu dan mempersulit upaya penyelamatan. Kantor berita negara IRNA mengatakan Raisi terbang dengan helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS).

Halaman:
1 2
      
