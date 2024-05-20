Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden dan Menlu Iran Meninggal, Pemimpin Tertinggi Khamenei Umumkan 5 Hari Berkabung Nasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:20 WIB
Presiden dan Menlu Iran Meninggal, Pemimpin Tertinggi Khamenei Umumkan 5 Hari Berkabung Nasional
Presiden Iran Ebrahim Raisi saat menghadiri pertemuan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di perbatasan Iran, 19 Mei 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEHERAN – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Senin, (20/5/2024) telah mengumumkan lima hari berkabung nasional menyusul meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dalam kecelakaan helikopter, demikian dilaporkan kantor berita IRNA.

Khamenei juga mengatakan bahwa Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber bertanggung jawab atas cabang eksekutif negara tersebut. Mokhber memiliki waktu 50 hari untuk menyelenggarakan pemilihan umum setelah kematian Raisi.

Sementara itu Kabinet Pemerintah Iran telah menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani sebagai pelaksana tugas menteri luar negeri menggantikan almarhum Amirabdollahian.

Sebagaimana diberitakan, Ebrahim Raisi dan Amirabdollahian meninggal dunia setelah helikopter yang mereka tumpangi jatuh di wilayah pegunungan di Dizmar. Helikopter tersebut dalam perjalanan membawa Raisi dan Amirabdollahian kembali dari kunjungan ke wilayah perbatasan Azerbaijan.

Raisi diangkat menjadi presiden Iran pada 2021 setelah terpilih dengan lebih dari 62 persen suara dalam pemilihan umum di tahun yang sama. Amirabdollahian menjadi menteri luar negeri di kabinet Raisi setelah sempat menjabat sebagai duta besar Iran untuk Bahrain.

(Rahman Asmardika)

      
