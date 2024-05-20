Bikin Resah Warga Lampung, 2 Jambret Spesialis Pengendara Wanita Ditangkap

LAMPUNG – Sebanyak dua penjambret spesialis pengendara wanita ditangkap polisi. Kedua pelaku berinisial DS (24) dan EN (30). Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, kedua pelaku merupakan warga Desa Margo Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan.

"Mereka ditangkap petugas di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, sesaat setelah melakukan aksinya pada Sabtu 18 Mei 2024," ujar Kapolsek, Senin (20/5/2024).

Warsito menjelaskan, para pelaku merupakan pelaku pencurian dengan spesialis pengendara wanita. Dikatakan Warsito, saat beraksi biasanya para pelaku melakukan hunting. Kemudian saat melihat ada target, para pelaku langsung membuntuti.

"Lalu setelah menemukan lokasi yang tepat barulah keduanya menjalankan aksinya," jelasnya.

Kapolsek menjelaskan, saat kejadian handphone milik korban diletakkan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.

"Saat itu sepeda motor korban sempat oleng karena bersenggolan dengan motor pelaku, nah saat korban fokus dengan keseimbangan motornya, pelaku mengambil handphone korban," ungkapnya.

Dalam aksi pencurian tersebut, lanjut Warsito, pelaku DS berperan sebagai pilot atau pengendara sepeda motor, sedangkan EN bertugas sebagai eksekutor.

"Hasil pemeriksaan, untuk DS sudah tiga kali melakukan hal serupa, satu TKP di Sukarame sedangkan dua TKP ada di Lampung Selatan," tuturnya.