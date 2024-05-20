Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Resah Warga Lampung, 2 Jambret Spesialis Pengendara Wanita Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:06 WIB
Bikin Resah Warga Lampung, 2 Jambret Spesialis Pengendara Wanita Ditangkap
Dua pelaku jambret ditangkap. (Foto: Ira Widya)
A
A
A

LAMPUNG – Sebanyak dua penjambret spesialis pengendara wanita ditangkap polisi. Kedua pelaku berinisial DS (24) dan EN (30). Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, kedua pelaku merupakan warga Desa Margo Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan.

"Mereka ditangkap petugas di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, sesaat setelah melakukan aksinya pada Sabtu 18 Mei 2024," ujar Kapolsek, Senin (20/5/2024).

Warsito menjelaskan, para pelaku merupakan pelaku pencurian dengan spesialis pengendara wanita. Dikatakan Warsito, saat beraksi biasanya para pelaku melakukan hunting. Kemudian saat melihat ada target, para pelaku langsung membuntuti.

 BACA JUGA:

"Lalu setelah menemukan lokasi yang tepat barulah keduanya menjalankan aksinya," jelasnya.

Kapolsek menjelaskan, saat kejadian handphone milik korban diletakkan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.

"Saat itu sepeda motor korban sempat oleng karena bersenggolan dengan motor pelaku, nah saat korban fokus dengan keseimbangan motornya, pelaku mengambil handphone korban," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Dalam aksi pencurian tersebut, lanjut Warsito, pelaku DS berperan sebagai pilot atau pengendara sepeda motor, sedangkan EN bertugas sebagai eksekutor.

"Hasil pemeriksaan, untuk DS sudah tiga kali melakukan hal serupa, satu TKP di Sukarame sedangkan dua TKP ada di Lampung Selatan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457/pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354/polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114424/mayat-x4b7_large.jpg
Kronologi Emak-Emak di Tangsel Dijambret Jatuh dari Motor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047783/penjambretan-dQKn_large.jpg
Periksa 4 Saksi, Polisi Buru Penjambret yang Seret Korbannya di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement