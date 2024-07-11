Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkas Lengkap, 2 Jambret yang Menewaskan Pelajar SMP Dilimpahkan ke Kejaksaan

Indra Siregar , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:45 WIB
Berkas Lengkap, 2 Jambret yang Menewaskan Pelajar SMP Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pejambret dilimpahkan ke kejaksaan (Foto : Istimewa)
A
A
A

PRINGSEWU - Penyidik unit Reskrim Polsek Sukoharjo telah melimpahkan dua tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) modus jambret yang menyebabkan seorang korban tewas dan satu lainnya luka-luka ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.

Kapolsek Sukoharjo, Iptu Riyadi, menjelaskan bahwa pelimpahan ini menindaklanjuti surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu bernomor: B - 572 / L.8.20 / Eoh.1 / 07 / 2024, tertanggal 5 Juli 2024, yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan sudah lengkap atau P-21.

Adapun kedua tersangka yang dilimpahkan tersebut adalah AR (21), warga Kecamatan Kalirejo, dan F (33), warga Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Kedua tersangka sebelumnya ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian dengan kekerasan modus jambret dengan sasaran handphone di Jalan Raya Pekon Bandung Baru, Adiluwih, Pringsewu, pada 19 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB.

“Kedua tersangka jambret ini telah kita limpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum pada Rabu siang kemarin. Pelimpahan ini salah satu upaya memberikan kepastian hukum bagi tersangka sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, ” ujar Iptu Riyadi pada Kamis (11/7/2024).

Selain kedua tersangka, lanjut Kapolsek, penyidik juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut, antara lain dua unit handphone yang terdiri dari 1 unit Xiaomi tipe Redmi 10 dan 1 unit Xiaomi tipe Redmi 12 milik korban, serta 1 unit sepeda motor Honda CRF bernomor polisi BE 2597 GBJ yang digunakan para pelaku saat melakukan aksi kejahatan.

Menurut Iptu Riyadi, kasus ini menjadi pusat perhatian masyarakat karena dalam peristiwa ini, seorang korban bernama DNA (14), pelajar kelas 2 SMP, tewas, dan seorang rekannya, NH (15), pelajar kelas 3 SMP, mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tunggal saat berupaya mengejar kedua pelaku yang kabur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354/polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114424/mayat-x4b7_large.jpg
Kronologi Emak-Emak di Tangsel Dijambret Jatuh dari Motor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047783/penjambretan-dQKn_large.jpg
Periksa 4 Saksi, Polisi Buru Penjambret yang Seret Korbannya di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3032013/pria-paruh-baya-jambret-perhiasan-bocah-2-tahun-begini-modusnya-Jpri5HgWZO.jpg
Pria Paruh Baya Jambret Perhiasan Bocah 2 Tahun, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/244/3029820/viral-kalung-ibu-ibu-dijambret-sepulang-dari-kondangan-di-gianyar-SuaOG8V7yH.jpg
Viral! Kalung Ibu-Ibu Dijambret Sepulang dari Kondangan di Gianyar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement