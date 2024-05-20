Oknum Kapolsek di Bojonegoro Diduga Selingkuh di Asrama Polisi Dipergoki Anak Istri

BOJONEGORO - Seorang perwira polisi dari Polres Bojonegoro berpangkat AKP, yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek di salah satu kecamatan diduga selingkuh.

Dugaan perselingkuhan tersebut disampaikan oleh istri bersama anaknya, bahkan sang istri mengabadikan momen melalui rekaman video, saat dia bersama sang anak mengambil barang bukti perselingkuhan berupa pakaian dalam wanita di asrama polisi.

Video berdurasi 42 detik tersebut diposting di media sosial tiktok dan viral sejak dua hari terahir. Ratusan warga pun membanjiri kolom komentar di akun yang diduga milik istri sang perwira itu.

Bahkan dalam caption di postingan tiktok, oknum kapolsek di Bojonegoro wilayah barat tersebut tega menyebut anaknya sendiri dengan kata maling.

"Kok bisa ya, ada papa yang menyebut anaknya sendiri maling, karena mengambil barang bukti perselingkuhan di asrama polisi," ungkapnya, dikuti dari akun tiktok CXXX.

Menurut istri polisi tersebut, perselingkuhan suaminya tidak hanya sekali, melainkan sebelumnya juga sudah melakukan hal serupa (selingkuh).

"Sangat mencoreng nama polisi, padahal beliau sebelumnya sudah pernah melakukan itu pada tahun 2017 di hotel," tambahnya.