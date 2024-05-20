Wanita Paruh Baya di Deli Serdang Dibakar Hidup-Hidup oleh Mantan Karyawannya

DELI SERDANG - Seorang wanita berusia 53 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara dibakar hidup-hidup oleh mantan karyawannya sendiri di rumahnya Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Akibat peristiwa pembakaran tersebut, korban sendiri kini menderita luka bakar disekujur tubuh mencapai 60% dan kini tengah menjalani perawatan medis secara intensif di Rumah Sakit Haji Medan.

Dalam kondisi tubuh alami luka bakar dan merintih kesakitan, Herlina Gurusinga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis, Herlina merupakan korban pembakaran yang dilakukan oleh mantan karyawannya yang bernama Sulaiman.

Peristiwa pembakaran yang dialami ibu mertuanya itu, saat itu korban tengah melakukan bersih -bersih di warungnya, tiba-tiba didatangi oleh pelaku dan menanyakan apakah diriya boleh berjualan kembali di warung milik korban.