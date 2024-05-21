Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Ebrahim Raisi Keturunan Nabi Muhammad?

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:11 WIB
Apakah Ebrahim Raisi Keturunan Nabi Muhammad?
Apakah Ebrahim Raisi keturunan Nabi Muhammad? (Foto: AP)
A
A
A

IRAN - Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan pejabat lainnya mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024) malam dalam perjalanan balik dari perbatasan Iran-Azerbaijan.

Puing-puing helikopter ditemukan pada Senin (20/5/2024) pagi dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan dari orang-orang yang ada di dalam helikopter. Raisi beserta rombongan di dalam heikopter itu dinyatakan tewas dalam kecelakaan pada Minggu (19/5/2024).

Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai presiden Iran pada tahun 2021 merupakan seorang ulama garis keras yang memiliki hubungan dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Beliau mewakili faksi konservatif dan garis keras dalam politik Iran, telah menjabat sebagai presiden selama hampir tiga tahun.

Raisi lahir di Masyhad di timur laut Iran, kota yang menjadi pusat keagamaan bagi Muslim Syiah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement