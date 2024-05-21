Apakah Ebrahim Raisi Keturunan Nabi Muhammad?

IRAN - Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan pejabat lainnya mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024) malam dalam perjalanan balik dari perbatasan Iran-Azerbaijan.

Puing-puing helikopter ditemukan pada Senin (20/5/2024) pagi dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan dari orang-orang yang ada di dalam helikopter. Raisi beserta rombongan di dalam heikopter itu dinyatakan tewas dalam kecelakaan pada Minggu (19/5/2024).

Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai presiden Iran pada tahun 2021 merupakan seorang ulama garis keras yang memiliki hubungan dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Beliau mewakili faksi konservatif dan garis keras dalam politik Iran, telah menjabat sebagai presiden selama hampir tiga tahun.

Raisi lahir di Masyhad di timur laut Iran, kota yang menjadi pusat keagamaan bagi Muslim Syiah.