Libur Panjang Waisak, Setiap Hari KAI Daop 8 Surabaya Sediakan 27.226 Tempat Duduk

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, selama libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Waisak, 23 - 26 Mei 2024, menyediakan 27.226 tempat duduk setiap harinya.

Jumlah kapasitas ini mencakup 47 kereta api (KA) jarak jauh yang terdiri dari 43 KA jarak jauh reguler, 3 KA jarak jauh tambahan, dan 1 KA lokal komersial tambahan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, KAI Daop 8 Surabaya siap mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melakukan mobilitasnya pada periode libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Waisak.

Menurutnya, transportasi kereta api memiliki berbagai keunggulan, diantaranya keselamatan pelanggan, keamanan dan kenyamanan pelanggan, ketepatan waktu, dan juga mengurangi potensi kecelakaan di jalan raya.

"KAI Daop 8 Surabaya selalu berusaha mengutamakan keselamatan perjalanan KA, kenyamanan, dan ketepatan waktu dalam mengantarkan pelanggan hingga stasiun tujuan," ungkapnya, Selasa (21/5/2024).

Pada libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Waisak 2024, berdasar data pada Selasa (21/5/2024) pukul 10.00 WIB, pemesanan tiket KA jarak jauh keberangkatan di Daop 8 Surabaya tanggal 22 - 26 Mei 2024 tercatat sebanyak 62.339 pelanggan.

"Data ini akan terus meningkat karena penjualan tiket masih terus berlangsung," terangnya.