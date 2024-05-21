3 Bocah Perempuan Terseret Arus Sungai Amprong Malang, 2 Ditemukan Meninggal

MALANG - Sebanyak tiga bocah perempuan hanyut terseret arus di Sungai Amprong, Kota Malang. Peristiwa ini terjadi di aliran Sungai Amprong yang berada di Jalan Ki Ageng Gribig Gang 2, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada Selasa sore (21/5/2024).

Dua dari tiga bocah itu dilaporkan tewas tenggelam, yakni Natasya Sabrina (7) dan Intan Aqilla (8), sedangkan satu korban lainnya yakni Raya Febrianti (6) selamat.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.15 WIB, Selasa sore (21/5/2024). Diketahui, ketiganya merupakan warga Madyopuro dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.

Salah satu saksi mata, Ardin (23) mengatakan, saat itu ia hendak memancing di area sungai tersebut. Tiba-tiba, ada dua bocah laki-laki datang dan minta tolong.

"Saya mau mancing, lalu ada 2 anak laki-laki datang minta tolong, katanya ada anak tenggelam di sungai. Setelah itu saya cek, ternyata benar ada yang tenggelam," kata Ardin, ditemui wartawan di lokasi kejadian, pada Selasa petang.

Ia mengaku melihat tiga bocah perempuan sudah terseret arus aliran sungai sejauh 200 meter. Dimana satu bocah tersangkut bambu, satu anak tenggelam, dan satu anak berupaya menyelamatkan diri dengan cara berenang.

Secara spontan, Ardin bersama warga sekitar terjun ke sungai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Akhirnya, ketiga korban berhasil dievakuasi.

"Saya masuk ke sungai dengan warga lainnya untuk menolong. Satu anak selamat, sementara dua anak lainnya meninggal," tambahnya.