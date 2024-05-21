Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

3 Bocah Perempuan Terseret Arus Sungai Amprong Malang, 2 Ditemukan Meninggal

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |23:12 WIB
3 Bocah Perempuan Terseret Arus Sungai Amprong Malang, 2 Ditemukan Meninggal
Polisi sambangi lokasi tiga bocah hanyut di sungai (Foto : MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Sebanyak tiga bocah perempuan hanyut terseret arus di Sungai Amprong, Kota Malang. Peristiwa ini terjadi di aliran Sungai Amprong yang berada di Jalan Ki Ageng Gribig Gang 2, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada Selasa sore (21/5/2024).

Dua dari tiga bocah itu dilaporkan tewas tenggelam, yakni Natasya Sabrina (7) dan Intan Aqilla (8), sedangkan satu korban lainnya yakni Raya Febrianti (6) selamat.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.15 WIB, Selasa sore (21/5/2024). Diketahui, ketiganya merupakan warga Madyopuro dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.

Salah satu saksi mata, Ardin (23) mengatakan, saat itu ia hendak memancing di area sungai tersebut. Tiba-tiba, ada dua bocah laki-laki datang dan minta tolong.

"Saya mau mancing, lalu ada 2 anak laki-laki datang minta tolong, katanya ada anak tenggelam di sungai. Setelah itu saya cek, ternyata benar ada yang tenggelam," kata Ardin, ditemui wartawan di lokasi kejadian, pada Selasa petang.

Ia mengaku melihat tiga bocah perempuan sudah terseret arus aliran sungai sejauh 200 meter. Dimana satu bocah tersangkut bambu, satu anak tenggelam, dan satu anak berupaya menyelamatkan diri dengan cara berenang.

Secara spontan, Ardin bersama warga sekitar terjun ke sungai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Akhirnya, ketiga korban berhasil dievakuasi.

"Saya masuk ke sungai dengan warga lainnya untuk menolong. Satu anak selamat, sementara dua anak lainnya meninggal," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement