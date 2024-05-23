Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

800.000 Orang Tinggalkan Rafah Sejak Israel Kobarkan Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:54 WIB
800.000 Orang Tinggalkan Rafah Sejak Israel Kobarkan Perang
800.000 orang tinggalkan Rafah sejak Israel kobarkan perang (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - UNRWA, badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza, memperkirakan pada Senin (20/5/2024) bahwa lebih dari 800.000 orang telah meninggalkan Rafah sejak Israel mulai menargetkan kota tersebut pada awal Mei lalu, meskipun ada permintaan internasional untuk menahan diri.

Israel melancarkan serangannya ke Gaza menyusul serangan pimpinan Hamas terhadap komunitas Israel selatan pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 35.000 orang, dan ribuan lainnya dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Militer Israel mengatakan mereka telah membunuh seseorang yang diidentifikasi sebagai Ahmed Yasser Alkara dan digambarkan sebagai agen penting Hamas, bersama dengan dua militan lainnya, dalam serangan di Khan Younis.

“Alkara mengambil bagian dalam pembantaian 7 Oktober di komunitas-komunitas di Israel selatan dan merupakan agen rudal anti-tank penting yang melakukan serangan terhadap pasukan IDF selama perang,” kata pernyataan militer tersebut.

Pernyataan itu juga mengatakan lima militan lainnya tewas dan beroperasi dari dalam sebuah sekolah.

Di kota Zawayda, Jalur Gaza tengah, serangan udara Israel menewaskan tujuh orang di satu rumah.

Tepat setelah tengah malam, serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di kamp Al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah menewaskan delapan warga Palestina termasuk anak-anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement