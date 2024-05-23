6 Keris Pusaka yang Sakti Mandraguna di Indonesia, Nomor 5 Kekuatannya Tiada Tanding

KERIS salah satu warisan budaya asal Nusantara yang terkenal sampai mancanegara. Senjata tradisional Jawa tersebut punya beragam jenis dan bentuk. Masing-masing tentu memiliki filosofi.

Bahkan keris ada yang dianggap mengandung kekuatan magis atau sakti mandraguna.

Berikut 6 keris yang dianggap sakti di Indonesia melansir Youtube Pak A Budaya.

Keris Empu Gandring

Keris Empu Gandring merupakan keris pesanan Ken Arok pada pengrajin keris tersohor pada masa itu, yakni Empu Gandring. Dalam kisahnya, Ken Arok hanya memberikan waktu semalam pada Empu Gandring untuk menyelesaikan kerisnya.

BACA JUGA:

Sayangnya, saat Ken Arok datang disaat waktu yang dijanjikan, keris tersebut dianggap belum selesai sepenuhnya. Lantaran dianggap melanggar perjanjian, Ken Arok kemudian menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri hingga tewas.

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring memberikan kutukan pada keris buatannya tersebut bahwa akan membunuh 7 keturunan Ken Arok. Oleh sebab itu, keris ini juga disebut sebagai keris terkutuk.

Keris Pusaka Setan

Kober Keris Pusaka Setan merupakan keris legendaris yang sebelumnya pernah dimiliki oleh Jafar Sodiq alias Sunan Kudus. Keris ini dibuat oleh salah satu putra dari seorang empu terkenal di Tuban bernama Mpu Supo Mandrani.

Dikisahkan, kekuatan energi spiritual keris ini akan memberikan getaran energi yang luar biasa saat keris ini dicabut dari warangkanya. Penuturan lain menyebutkan bahwa kekuatan keris ini dapat menciptakan badai dan angin ribut yang dahsyat.

BACA JUGA:

Meski dikenal sangat sakti, namun keris pusaka Setan Kober memiliki hawa panas yang dapat mempengaruhi pemiliknya.

Keris Kyai Sengkelat

Keris Kyai Sengkelat adalah keris buatan Empu Supo Mandragi yang menjadi keris paling dicari pada zaman pemerintahan Raja Brawijaya 5. Hal ini karena kekuatan gaib luar biasa yang dimiliki keris ini.

Berkat kekuatan ini, keris Kyai Sengkelat menjadi buruan penguasa wilayah lain seperti Adipati Blambangan. Konon, Adipati Blambangan sampai memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut.

Keris Nogo Sosro

Keris Nogo Sosro adalah keris peninggalan Majapahit yang dibuat oleh Empu Kinong. Dikisahkan, keris Nogo Sosro memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menaklukan jagat kayangan jika mengamuk.

Berkat kekuatan tersebut, keris Nogo Sosro menjadi keris yang paling dicari bahkan hingga saat ini. Meski begitu, keberadaan keris ini tidak diketahui pasti.